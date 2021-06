Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 25 giugno. LIVE

Continua a preoccupare il propagarsi della variante Delta anche in Italia. Ieri c'e' stato un vertice tra il Cts e il ministero della Salute per lavorare ad un aumento del tracciamento specifico: tra le ipotesi, un maggior numero di tamponi, attenzione ai focolai, ma anche ai singoli casi. Al vaglio anche misure coordinate tra gli Stati europei, come richiesto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. A Sydney quattro quartieri centrali sono in lockdown proprio per un focolaio di variante Delta. Il bollettino: 927 casi, con tasso di positività allo 0,5%, e 28 decessi. Calano ricoveri ordinari (-113) e terapie intensive (-16). ( BOLLETTINO MAPPE ). Colpo di scena, intanto, nella ricerca delle origini del Sars-CoV-2: il ricercatore americano Jesse Bloom ha identificato le sequenze del virus risalenti all'inizio dell'epidemia, rimosse dall'archivio del National Institute of Health. Picco di casi in Gran Bretagna (quasi 17mila in 24 ore).