1/10 ©IPA/Fotogramma

Il Superbonus 110% potrebbe essere esteso anche ai lavori per l'installazione di fibra ottica, con l'obiettivo di rendere gli edifici "più ecosostenibili e resilienti". La proposta di quello che è già stato ribattezzato come 'digital bonus' è della segretaria della commissione Trasporti della Camera, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, e dovrebbe confluire in un emendamento del centrosinistra nel decreto Semplificazioni al vaglio di Montecitorio

Bonus condizionatori 2021 anche con superbonus: i requisiti