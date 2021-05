Superbonus 110% e altri contributi per eventi sismici: le novità

Le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio e quelle già in vigore dal 2016 per le aree più colpite dagli ultimi terremoti non si escludono a vicenda. È possibile rinunciare alle seconde e richiedere il Superbonus rafforzato, con tetti di spesa aumentati del 50%, oppure usufruire di entrambe le tipologie di contributi. L’Agenzia delle Entrate e il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma fanno il punto in una guida