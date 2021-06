“Dobbiamo avere fiducia nelle scuole”

Ai giornalisti con i quali si è intrattenuto e che gli chiedevano dell’autonomia, Bianchi ha risposto: “dobbiamo avere fiducia nelle scuole. Mi sembra difficile dettare da Roma come devono essere organizzate. Sono autonome dal 1997 ed è giusto che sia così”. Molto chiaro, poi, sull’assoluta necessità di riportare in presenza gli studenti. “Stiamo lavorando” per escludere la Dad l’anno prossimo e “non trovarci così nella situazione dell’anno scorso. Ci stiamo lavorando tutti, non solo io, anche tutti gli insegnanti. Lavoriamo per una scuola in presenza che dia molta attenzione alla società, c’è il bisogno dei bambini di tornare a trovarsi. Una scuola che però deve essere anche molta attenzione a quel recupero di tutte le conoscenze che ovviamente in un anno così difficile sono state più carenti” - ha detto Bianchi.