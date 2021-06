Scuola, al via il piano estate 2021: ecco in cosa consiste

10/15 ©Ansa

Le iniziative previste per i mesi di luglio e agosto sono attività ludico creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività, all’ambiente e alla sostenibilità fino allo sport. E progetti per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva o per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali