9/14 ©Ansa

SPETTACOLI E CONCERTI – I gestori e organizzatori di spettacoli e concerti potranno richiedere, come stabilito dal dpcm Green pass, di mostrare il certificato. Al momento però la questione non è ancora stata regolamentata, quindi allo stato attuale non è dato sapere se o in quali occasioni il green pass sarà obbligatorio per accedere a questi eventi. È possibile che verrà reso obbligatorio per gli eventi con capienza maggiore di quella attualmente consentita (fino a un massimo di mille spettatori in impianti all’aperto e fino a 500 al chiuso)