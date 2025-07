Vacanze, i consigli su come usare il congelatore e conservare il cibo

Per evitare sprechi, la soluzione migliore è organizzare il freezer seguendo la regola del "First In, First Out" (FIFO), ovvero consumare prima ciò che è stato congelato per primo. Mettere i cibi appena congelati dietro quelli già presenti ti aiuterà a consumarli in ordine cronologico e a non dimenticare i prodotti più datati