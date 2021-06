12/12 ©IPA/Fotogramma

In Italia la distribuzione del codice via sms o e-mail è iniziata da qualche giorno e al momento non tutti l'hanno ricevuto. In alcuni casi, pur avendolo ricevuto, non risulta ancora possibile completare l'operazione sul sito e ottenere la certificazione verde. Sul sito ufficiale italiano del Green pass si chiarisce che bisognerà aspettare fino al 28 giugno perché siano disponibili tutte le certificazioni per gli aventi diritto