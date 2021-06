Assegno unico per i figli: come fare la domanda

5/10 ©Ansa

Per chi ha un Isee fino a 7.000 euro l’assegno va da circa 168 euro mensili per una coppia con un figlio, a 335 euro se con due figli, 653 euro con tre figli, 871 euro con quattro figli e 1.179 con cinque o più figli. Gli importi decrescono in base all’Isee fino a 50 mila euro, limite oltre il quale l’assegno non spetta. Sono previsti 50 euro in più per ciascun figlio disabile