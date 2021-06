4/11 ©Ansa

COME SI FA DOMANDA? Le domande andranno presentate entro il 30 giugno in modalità telematica sul portale internet dell’Inps (o tramite Caf e Patronati). L’Inps fornirà entro il 30 giugno le istruzioni per presentare le domande e consentire le erogazioni a partire dal 1° luglio. In realtà c’è tempo fino al 30 settembre 2021: le domande presentate entro quella data danno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Le domande presentate dall’1 ottobre, invece, daranno diritto all’assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata

Bonus Inps per le famiglie, ecco quali si possono chiedere