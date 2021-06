10/10 ©Ansa

"L'unico modo per contrastare la variante Delta è quello di vaccinare tutti con la seconda dose", afferma Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Ospedale San Gallicano di Roma. Per quanto riguarda la Delta plus, Morrone osserva: "È già stata individuata e costituisce un rischio per una maggiore trasmissione, ma non fa ammalare le persone e soprattutto non le uccide"