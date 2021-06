1/6 ©IPA/Fotogramma

Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. È questa l'indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l'esecutivo a fissare il giorno

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA