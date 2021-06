Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 27 giugno. LIVE

Da domani stop alle mascherine all'aperto. Ci sono ancora 2 milioni e 700 mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino. Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo dal quale emerge che negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d'età solo a 140 mila persone. Via libera del CTS alla riapertura delle discoteche in zona bianca per i possessori di green pass, solo all'aperto e al 50% di capienza. Gli esperti consigliano: in vacanza dopo il richiamo vaccinale. Cresce la preoccupazione per la variante Delta. Picco di contagi nel Regno Unito. Sydney torna in lockdown per due settimane. Numeri altissimi in Messico e Brasile. L'ultimo report del ministero della Salute registra 838 nuovi contagi a fronte di 224.493 tamponi processati. I decessi sono 40. Scendono le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-128). ( BOLLETTINO MAPPE ).