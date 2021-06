Lodi, in 700 senza mascherina a rave in paese con variante delta

E' successo a Maleo, paese dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso

Oltre 700 persone senza mascherina hanno partecipato, senza distanziamento, a un rave party a Maleo, paese del Lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. I partecipanti sono arrivati a gruppi, soprattutto dal nord Italia, dalla mezzanotte, dandosi appuntamento alla ex cava Geroletta. Dopo aver spaccato recinzione e lucchetti, hanno dato il via alla festa con un camion con a bordo casse acustiche e materiale per l'illuminazione dell'area ma anche per la vendita di alcol. Sul posto anche le forze dell'ordine e il sindaco, Dante Sguazzi, che hanno cercato di convincere i presenti ancora sul posto ad abbandonare l'area. I partecipanti hanno rifiutato di andarsene dichiarando di essere contro tutte le regole anti covid.

Il sindaco di Maleo: "Ubriachi e drogati, vadano via"

"Tuttora sono lì delle persone e purtroppo ora si stanno disperdendo ovunque, alcuni ubriachi o drogati e qualcuno, a Maleo, ha già segnalato persone nel parco giochi comunale per bisogni fisiologici. Speriamo tutto questo finisca presto", commenta il sindaco di Maleo Dante Sguazzi.