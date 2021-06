Spagna, variante Delta: oltre 700 gli studenti contagiati a Maiorca

Si diffonde la variante Delta del coronavirus in Spagna. Sono ormai più di 700 gli studenti iberici, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il virus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca, nelle Baleari. A riportarlo il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dai 2mila di ieri, 26 giugno, a 3mila. ( COVID-19: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE )

Intanto il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il mega-focolaio: da Madrid fanno sapere che sono stati individuati anche 268 studenti che si trovano ancora sull'isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati a casa e risultati positivi ai tamponi. Da quanto filtra, le autorità delle Baleari hanno identificato diverse fonti di contagio e stanno indagando su nove hotel nella zona della spiaggia di Llucmajor, mentre è stato aperto un fascicolo per il mancato rispetto delle misure anti Covid contro gli organizzatori di un concerto di musica Reggaeton tenutosi nell'arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca.

Maiorca meta prediletta per gli studenti

Ogni anno, circa 12mila studenti provenienti da diverse regioni scelgono Maiorca come meta per festeggiare la fine degli studi. I viaggi sono organizzati da varie agenzie specializzate, come 'Tu Fin de Curso' o 'Xcape', molto conosciute tra gli studenti, che annualmente vendono pacchetti tutto compreso - feste in piscina e in barca incluse - a meno di 400 euro.