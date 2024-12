Elezioni in Mozambico, proteste contro i risultati e scontri a Maputo

Dopo la pronuncia del Consiglio costituzionale che ha ufficializzato l'elezione del presidente Daniel Chapo, il candidato del partito al potere Frelimo, nel Paese si è scatenata una grave ondata di proteste. I manifestanti si sono scontrati con la polizia. Ad oggi, dal 9 ottobre - data in cui si sono svolte le elezioni generali – circa 130 persone sono morte negli scontri, altre centinaia sono rimaste ferite e diversi manifestanti sono stati arrestati

Il Mozambico è nel caos, tra tensioni e violenti scontri. Dopo la pronuncia del Consiglio costituzionale che ieri ha ufficializzato l'elezione del presidente Daniel Chapo, candidato del partito al potere Frelimo, nel Paese si è scatenata una grave ondata di proteste. I manifestanti si sono scontrati con la polizia, incendiando pneumatici, banche, sedi di tribunali in tutto il Paese. Mentre la polizia ha risposto aprendo il fuoco contro la folla. Ad oggi, dal 9 ottobre - data in cui si sono svolte le elezioni generali per il rinnovo della Presidenza e dell'Assemblea della Repubblica – circa 130 persone sono morte negli scontri, altre centinaia sono rimaste ferite e diversi manifestanti sono stati arrestati. Il bilancio però rischia di aggravarsi ulteriormente.