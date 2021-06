Premier del Lussemburgo positivo al Covid. Ha partecipato a vertice Ue

Xavier Bettel, 48 anni, ha sintomi leggeri e si è messo in isolamento per 10 giorni. La notizia della sua positività è stata diffusa con un comunicato stampa. Giovedì e venerdì (24 e 25 giugno) aveva preso parte al Consiglio europeo, ma nessuno degli altri leader viene considerato un "contatto stretto"

Il premier del Lussemburgo Xavier Bettel è risultato positivo al coronavirus e si è messo in isolamento per 10 giorni. Lo ha annunciato il suo ufficio con un comunicato. Bettel, 48 anni, ha partecipato giovedì 24 e venerdì 25 giugno al Consiglio europeo, ma - come specifica la nota - nessuno degli altri 26 leader viene considerato come "caso di contatto": n Lussemburgo lo è chi ha passato più di 15 minuti con un positivo a meno di 2 metri e senza mascherina. Il premier lussemburghese ha ricevuto finora una sola dose di vaccino.