L’Inps ha fatto sapere che è attivo il servizio per presentare la richiesta per l’indennità prevista dal decreto Sostegni bis. Chi l’ha già ricevuta col decreto Sostegni non deve fare nulla, gli altri devono procedere entro il 30 settembre 2021. Le cifre: 800 euro per gli agricoli, 950 euro per i pescatori, 1.600 euro per le altre categorie di lavoratori che rientrano nei requisiti