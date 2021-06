2/10 ©IPA/Fotogramma

Si può usufruire di questo bonus purché le zanzariere in questione rispettino determinati requisiti. In particolare, visto che questo sostegno rientra nell’Ecobonus 50%, che prevede lo sgravio fiscale per lavori di efficientamento energetico, i prodotti devono schermare l’ambiente dalla luce solare per limitare i consumi

Bonus caldaia 2021, come funziona e come fare a richiederlo