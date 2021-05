7/30 ©IPA/Fotogramma

Bonus idrico - Introdotto con la legge di Bilancio del 2021, questo bonus prevede un’agevolazione pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino ad esaurimento delle risorse. Si potranno, per gli edifici esistenti, per parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, acquistare nuovi lavandini, rubinetti, miscelatori per bagno e cucina ma anche soffioni e colonne doccia o sistemi per il filtraggio dell’acqua potabile. Nelle spese possono essere comprese quelle per il montaggio e l’installazione. In questo caso però si attende la firma sul decreto attuativo

