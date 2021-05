1/11 ©Ansa

Con il decreto Sostegni arrivano nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. In particolare, una delle ultime misure è un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati - in difficoltà economiche a causa del Covid - a garantire l'assegno di mantenimento

