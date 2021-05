3/12 ©IPA/Fotogramma

Devono inoltre avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato; devono proteggere una superficie vetrata; essere fissate in modo stabile; essere applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso e devono essere regolabili, per permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare

Superbonus 110%, verso una sola aliquota al 75%