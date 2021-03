Bonus Cultura 500 euro al via il 1 aprile: ecco come richiederlo

Da giovedì, a partire dalle ore 12, tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020 potranno registrarsi sul sito di 18app per richiedere il bonus da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti, corsi, eventi culturali, prodotti dell’editoria audiovisiva, abbonamenti ai giornali. Per accedere è necessario lo Spid e c’è tempo fino al 31 agosto 2021 per le domande. Poi si può utilizzare la cifra entro il 28 febbraio 2022