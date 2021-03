Assegno unico per i figli, 30 marzo testo al Senato: ecco cosa prevede

Martedì, dopo mesi di stand by, l’Aula di Palazzo Madama inizierà l’esame del disegno di legge. L’obiettivo, come confermato dalla ministra Bonetti e dal premier Draghi, è di partire da luglio. Il sostegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico: avrà un valore massimo di 250 euro, con una parte fissa e una variabile legata al reddito. Previsti aumenti se si hanno più figli o in caso di figli disabili. Dai 18 anni può essere dato direttamente ai ragazzi "per favorirne l'autonomia"