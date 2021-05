Bonus baby sitter, attivo il servizio per le domande online: come fare

2/13 ©Ansa

La misura dà la possibilità ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, in didattica a distanza o che osservano un periodo di quarantena per eventi legati al coronavirus, di richiedere uno o più bonus per spese relative a servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l’infanzia

Dad e smart working: come proteggersi dalle onde radio