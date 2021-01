6/11 ©Fotogramma

COME FARE DOMANDA - La domanda per il premio alla nascita dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica all’Inps. Dovrà essere presentata compilando il moulo online dell'Inps. Per poter compilare l’istanza è necessario essere in possesso del PIN, SPID o CiE. Si potrà fare domanda anche tramite l’app dell’Inps