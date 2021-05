9/10 ©Ansa

Il bonus si otterrà dall’ingresso del terzo minore in famiglia, ossia dal giorno della nascita o dell’adozione, e non da quando si fa la domanda. Nel caso in cui il diritto maturato non dipenda da una nuova nascita ma da una variazione di Isee, l’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verifica la modifica