Dl Sostegni bis, bonus 1.600 euro per i lavoratori: ecco a chi spetta

4/12 ©Ansa

Per accedere al bonus 1.600 euro è necessario che non si sia titolari di pensione, di indennità Naspi e che non si abbia in corso un contratto di lavoro dipendente. I beneficiari devono aver perso “involontariamente” il lavoro nel periodo tra l'1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore del dl Sostegni-bis

Sostegni-bis, bonus e incentivi anche senza Isee: ecco i principali