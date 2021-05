In attesa che il testo del decreto Sostegni bis arrivi in Gazzetta Ufficiale, emerge che la garanzia statale non sarà del 100%, come si era ipotizzato inizialmente, ed è stata fissata una soglia per l'accesso. Si aggiunge poi la cancellazione dell’imposta di registro e delle imposte sul mutuo, valida per tutti i giovani, a prescindere dal reddito