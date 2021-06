23/25 ©Ansa

LE REGOLE PER LA ZONA BIANCA – In fascia bianca vengono meno quasi tutte le restrizioni. Nessun coprifuoco e spostamenti liberi. L’unica regola per bar e ristoranti con tavoli all’aperto è il rispetto di un metro di distanza tra i tavoli. Al chiuso, il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo è fissato a sei, con deroghe per conviventi e familiari. Aperti centri benessere, parchi a tema, centri sociali e culturali. Ammesse anche le celebrazioni di nozze, battesimi e riti civili, a patto che si sia in possesso di certificazione verde