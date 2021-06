L'ipotesi è di far coincidere la fine dell'obbligatorietà con l'intero Paese in zona bianca, vale a dire il 28 giugno. Ma non si esclude nemmeno la data del 5 luglio. Il ministro della Salute: "C'è una situazione epidemiologica nel nostro Paese che presenta dei numeri molto incoraggianti rispetto alle ultime settimane"