Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 giugno. LIVE

Mascherine all'aperto, ipotesi stop dal 28 giugno o 5 luglio : domani il Cts decide. Vaccini, il 26% degli italiani è coperto. Dal 21 giugno tutti in zona bianca (tranne la Valle d'Aosta). Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: segnalati 881 nuovi casi di coronavirus e 17 decessi in 24 ore. Tasso di positività stabile allo 0,6%. Scende la pressione ospedaliera: 2.444 ricoveri ordinari (-60) e 389 pazienti in terapia intensiva (-5) ( BOLLETTINO