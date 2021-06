4/19

Alla data di venerdì 18 giugno i vaccini in frigorifero in Italia erano 3,7 milioni, probabilmente una conseguenza dei rallentamenti temporanei di alcuni giorni dovuti alle riprogrammazioni regionali in seguito allo stop per Astrazeneca agli under 60 e all'ok per la vaccinazione eterologa

Obbligo vaccinale, scattano le prime sospensioni dal lavoro per gli operatori sanitari