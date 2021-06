Cts: ok 2ª dose AstraZeneca per under 60 che rifiutano mix vaccini

Cts: "Fenomeni tromboembolici rari dopo seconda dose AZ"

Il Comitato tecnico scientifico ha dunque espresso così il suo parere, allegato alla circolare del Ministero della Salute che riguarda la seconda dose del vaccino AstraZeneca. "Come ulteriore considerazione, si sottolinea che, in questa circostanza, vi è da considerare - spiega ancora il Cts - anche il beneficio derivante dall'annullamento del rischio connesso alla parziale protezione conferita dalla somministrazione di una singola dose di Vaxzevria". Inoltre, precisa il Cts, "I fenomeni tromboembolici sono meno frequentemente osservati dopo somministrazione della seconda dose (secondo stime provenienti dal Regno Unito sono pari a 1,3 casi per milione, valore che corrisponde a meno di 1/10 dei già rari fenomeni osservati dopo la prima dose)". Sempre il Comitato tecnico scientifico aggiunge: "Secondo quanto riferito dal direttore generale di Aifa, a oggi, in Italia, non sono stati registrati".