Federfarma: continua somministrazione del vaccino J&J in farmacia

Lo ha dichiarato il vicepresidente di Federfarma Nazionale Alfredo Procaccini in un'intervista a Sky TG24. "A tutti gli effetti non abbiamo avuto indicazioni da parte della Regione Lazio e dagli enti preposti. Noi continuiamo a lavorare con gli accordi che avevamo all'inizio", ha aggiunto

"A tutti gli effetti non abbiamo avuto indicazioni da parte della Regione Lazio e dagli enti preposti. Noi continuiamo a lavorare con gli accordi che avevamo all'inizio. Quindi le persone si iscrivono sul sito della Regione Lazio poi vengono a fare il vaccino anti-Covid monodose Johnson & Johnson in farmacia normalmente". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Federfarma Nazionale Alfredo Procaccini, ai microfoni di Sky TG24, ribadendo quanto sia importante il proseguo della campagna di vaccinazione nelle farmacie italiane. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)