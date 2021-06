Vaccino Covid, Draghi: “L’eterologa funziona, la farò anch’io”

4/14 ©IPA/Fotogramma

"Bisogna cercare tutti coloro che non si sono ancora vaccinati - ha detto Draghi - i cinquantenni, questa è la sfida che abbiamo noi da vincere. Non so quanti siano ma questi sono quelli che si ammalano, in maniera grave e devono essere vaccinati". "Vaccinarsi è fondamentale - ha ribadito il premier - La confusione è su quale tipo vaccino fare a seconda delle condizioni. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola"

