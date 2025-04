Tir a fuoco in galleria A12, Liguria tagliata a metà

A causa dell’incendio la rete autostradale ligure è rimasta paralizzata, poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel. Attivata una task force che lavorerà tutta la notte con l'obiettivo di aprire alle 6 di domani i tratti compresi tra Chiavari e Sestri Levante

Un tir è andato a fuoco questa mattina, intorno alle ore 11, in una galleria dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. A causa dell’incendio la rete autostradale ligure è rimasta tagliata a metà, poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel. Oltre dieci chilometri di coda sono stati segnalati sull'Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Aspi consiglia a chi viaggia verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Chiavari, dove si registrano 9 chilometri di coda, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. Agli utenti in coda è stata distribuita acqua. Sulla tratta sono stati avviati i lavori di ripristino nella galleria del Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell'incendio del mezzo pesante che trasportava carta.