Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 giugno. LIVE

L'epidemia non è finita, avverte l'Istituto superiore di sanità, e a preoccupare sono soprattutto i focolai della variante Delta del virus SarsCov2, presenti anche in Italia e che potrebbero eludere alla protezione vaccinale. Il ministro Speranza ha disposto il ritorno di una quarantena di 5 giorni per chi viene in Italia dal Regno Unito. Sulle mascherine all'aperto oggi il premier Draghi consulterà il Cts. Attivo il Green Pass nel nostro Paese: via libera agli ingressi da Ue e Stati Uniti