"La proroga dello stato di emergenza non deve diventare un problema politico, così come il mantenere o meno le mascherine all'aperto. Sono decisioni che verranno prese sulla base di valutazioni scientifiche". Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, protagonista della puntata di "L'Ospite", l'appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni.