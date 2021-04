Lavoro, pubblicato il bando per 2.800 assunzioni nella P.a. al Sud

Il concorso è per personale non dirigenziale a tempo determinato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si può fare domanda fino al 21 aprile solo per via telematica sul sistema Step-One 2019. La prova sarà a giugno e sarà la prima “fast track”, senza carta e penna, a risposta multipla e interamente in digitale su pc o tablet

È stato pubblicato il 6 aprile in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso per 2.800 assunzioni di personale non dirigenziale per la pubblica amministrazione nelle Regioni del Sud. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Una doppia opportunità per laureati e professionisti: conquistare un lavoro di qualità e partecipare alle progettazioni per la rinascita del nostro Mezzogiorno", ha scritto su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.