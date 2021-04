Nuovo Decreto Covid, sbloccati i concorsi pubblici 2021: come cambiano

Il provvedimento, approvato dal Cdm e in vigore dal 7 aprile, prevede una sola prova scritta e una orale “per il reclutamento di personale non dirigenziale” e l’utilizzo di strumenti di videoconferenza. Dovranno essere rispettate le linee guida approvate dal Cts: i candidati saranno obbligati a presentare la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, e le prove si svolgeranno in sedi decentrate a carattere regionale per minimizzare gli spostamenti