Obbligo vaccinale e scudo penale per i sanitari, cosa prevedono

Due le novità, che riguardano il personale impiegato nel contrasto all'emergenza sanitaria, introdotte dal dl approvato in Cdm. Sarà sospeso lo stipendio a chi non si sottopone alla somministrazione del preparato. Viene invece esclusa la responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose per chi è impegnato nell'inoculazione delle dosi del farmaco. Ma la Federazione degli ordini di medici, chirurghi e odontoiatri esprime perplessità