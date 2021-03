10/22 ©Ansa

LIGURIA - Attualmente sono in corso le prenotazioni delle persone over 75, dei soggetti estremamente fragili, del personale scolastico e delle forze armate. Dal 30 marzo apre anche la fascia 70-74 anni. Sul sito della Regione è possibile sia accedere alla piattaforma per la prenotazione che consultare il calendario con le prenotazioni in corso e in via di attivazione