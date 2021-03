9/16 Ipa

Anche Coop e Nova Coop offrono la disponibilità degli oltre 1.100 punti vendita della propria rete vendita - di cui molti di grandi dimensioni, con ampi parcheggi - come spazi per sottoporre alla vaccinazione la popolazione. La Cooperativa ribadisce inoltre la necessità di inserire anche i propri dipendenti fra le categorie da considerare prioritarie per la vaccinazione per garantire la massima sicurezza possibile a lavoratori in prima linea e mantenere il presidio di un'attività che offre un servizio essenziale alla popolazione