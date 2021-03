Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Il presidente del Consiglio dopo il vertice governo-Regioni: "L'Ue assicura vaccinii per raggiungere l'immunità a luglio". Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è all'8,2%. Sono 42 in più i posti occupati in terapia intensiva, aumentano di 462 unità i posti occupati nei reparti Covid nelle ultime 24 ore. Da oggi Lazio in zona arancione, più di mezza Italia in zona rossa. Il capo della Protezione civile a Genova con il commissario Figliuolo per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera