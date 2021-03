Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 30 marzo

Sono 16.017 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 12.916 ), a fronte di 301.451 tamponi giornalieri effettuati (ieri 156.692). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,3% (ieri 8,2%). Sono 529 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.716 (-5), con 269 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 marzo sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi, guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.561.012. Le vittime in totale sono 108.879, con 529 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 2.889.301. I ricoverati con sintomi sono 29.231 (+68). Sono invece 529.885 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 49.551.436 - di cui 40.078.914 processati con test molecolare e 9.472.522 con test antigenico rapido -, in aumento di 301.451 rispetto al 29 marzo.

La Regione Abruzzo comunica che dai casi già comunicati ne sono stati eliminati 3 , 1 caso già segnalato da altra regione e 2 casi duplicati. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati in precedenza ne sono stati eliminati 13, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La PA di Bolzano comunica che dai casi già comunicati in precedenza ne sono stati eliminati 4, positivi al test antigenico ma negativi al test molecolare. La Regione Valle d'Aosta comunica che in seguito a ricalcolo dei casi del 2020 sono emersi 58 casi non ancora comunicati (55 casi guariti e 3 decessi), che vengono comunicati in data odierna, portando così il numero totale dei casi a 9236. I casi reali rilevati nelle ultime 24 ore sono 76. La Regione Sicilia integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi.