Covid, Figliuolo: "Obiettivo 80% vaccinati entro fine settembre"

L'obiettivo è "conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili". Lo ha dichiarato il Commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. "Su tale fondamentale traguardo - ha aggiunto il generale - è completamente orientata l'intera Struttura Commissariale. Infatti, tutti gli sforzi delle donne e degli uomini che la compongono sono finalizzati a conseguire l'obiettivo assegnato dall'Esecutivo: vaccinare per favorire la ripartenza del Paese". "I lutti, i sacrifici, le sofferenze, le situazioni di bisogno che questa pandemia sta determinando richiedono lo sforzo congiunto di tutta l'Italia; proprio in tale ottica, la mia azione è volta a raggiungere il pieno coordinamento con tutti gli attori coinvolti nella gestione dell'emergenza", ha aggiunto Figliuolo.

Figliuolo: "500mila dosi al giorno per immunità a settembre"

"Il rateo ideale di vaccini da raggiungere, a regime, è fissato in almeno 500mila somministrazioni al giorno, per ottenere l'immunità di gregge entro la fine di settembre", ha poi precisato, sottolineando di essere al lavoro per riuscire ad "incrementare la platea dei vaccinatori, dando impulso agli accordi con i medici di medicina generale, studi privati, specializzandi, federazione medico sportiva italiana, pediatri e medici ambulatoriali, assunzione di medici a chiamata, odontoiatri, farmacisti", ha aggiunto.