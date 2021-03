Coronavirus in Italia e nel mondo: news dei oggi 31 marzo. LIVE

(

Oggi il Cdm per il varo del nuovo decreto, con le norme dal 7 aprile: si studia un meccanismo per adeguare le restrizioni ai dati. Obbligo vaccinale per i sanitari. 16mila nuovi casi e 529 decessi nelle ultime 24 ore. Oltre l'86% dei contagi dovuto alla variante ingleseMa preoccupa anche quella brasiliana. Mario Draghi e la moglie vaccinati a Roma. Figliuolo fissa l'obiettivo dell'80% di immunizzati a settembre. Il commissario oggi con Curcio in Lombardia. Speranza firma l'ordinanza per le vacanze di Pasqua: doppio tampone e quarantena obbligatoria di 5 giorni anche per chi rientra da paesi Ue. In vigore fino al 6 aprile.