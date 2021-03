Covid Francia, attesa per il discorso di Macron alla nazione

Alle 20 il presidente francese potrebbe annunciare una nuova stretta. Nel Paese la situazione è "critica" secondo medici ed epidemiologi, che spingono per un nuovo lockdown, con i ricoveri in terapia intensiva tornati sopra quota 5.000 come nella prima ondata. Ma Macron si sta opponendo e il confronto con gli esperti è molto aspro

Il presidente francese, Emmanuel Macron parlerà questa sera alla Nazione, in un messaggio previsto alle ore 20, ha annunciato l'Eliseo. Il capo dello Stato si rivolgerà ai connazionali dopo il consiglio di difesa sanitario chiamato a fare il punto della situazione e valutare una nuova stretta contro la recrudescenza del coronavirus in Francia (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Medici ed esperti chiedono lockdown, ma Macron si oppone

La Francia sta facendo i conti con una situazione epidemica piuttosto grave: è quasi tutta in zona rossa, la situazione è "critica", con i ricoveri in terapia intensiva che tornano sopra quota 5000, ai livelli della prima ondata. Secondo medici e immunologi bisogna chiudere subito tutto ed è già tardi, ma Macron si sta opponendo: le scuole sono ancora aperte, di giorno l'unico limite per chi esce di casa è quello del raggio di 10 km. Anche se ormai un lockdown almeno nella regione di Parigi sembra inevitabile. Bar, ristoranti, musei, cinema, teatri e molto altro sono completamente chiusi dal 29 ottobre, giorno di inizio del secondo lockdown. Ma restano sempre aperte le scuole e sulla libertà di movimento, soprattutto nell'Ile-de-France, sembra difficile porre freni. Persino dal governo è venuto l'incoraggiamento a uscire perché chiusi in casa - ha spiegato anche Macron - ci si contagia di più rispetto a quanto avviene all'aria aperta. Ma da settimane la situazione continua a peggiorare: le rianimazioni sono tornate come un anno fa con oltre 5.000 pazienti Covid, tantissime le classi chiuse per casi di positività. E fra gli esperti, che ormai prevedono ogni giorno una situazione sempre più catastrofica, e Macron, che si ostina ad aspettare rifiutando un nuovo lockdown, il confronto si sta facendo ogni giorno più aspro.