Vaccini anti-Covid in farmacia, ecco come funzionerà il servizio

Via libera alla somministrazione anche in queste strutture. Secondo il protocollo, l’adesione dei farmacisti è su base volontaria e prima dovranno seguire un corso di abilitazione. Non potranno vaccinare i soggetti a estrema vulnerabilità o chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi. Se ci sono problemi dovranno subito chiamare il 118 e, in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, somministrare adrenalina intramuscolo. Alle farmacie è riconosciuta una remunerazione di 6 euro per ogni vaccinazione